Mercato : L'Inter Milan veut deux Champions du monde

Publié le 20 mars 2020 à 9h22 par La rédaction

Auteur d'une très belle saison en Serie A jusqu'à la suspension du Championnat, l'Inter Milan compte bien poursuivre sur sa lancée lors du prochain exercice. Et pour cela, Antonio Conte aurait réclamé Corentin Tolisso et Olivier Giroud.