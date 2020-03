Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pérez passe à l’action pour une star de Premier League !

Publié le 20 mars 2020 à 6h00 par Th.B.

Désireux de renforcer le secteur offensif du Real Madrid, Florentino Pérez suivrait depuis plusieurs semaines l’évolution de la situation de Leroy Sané et aurait déjà approché l’ailier de Manchester City avec une offre.

Sous contrat jusqu’en juin 2021 avec Manchester City, Leroy Sané devrait disposer d’un bon de sortie de la part de ses dirigeants à l’occasion de la prochaine session des transferts. En effet, les Skyblues ne semblent pas être enclins à l’idée de lui proposer une prolongation et travailleraient sur les dossiers Raheem Sterling et Kevin De Bruyne disposant pourtant de bails plus longs que celui de Sané. Le Real Madrid, le FC Barcelone et le Bayern Munich seraient sur les rangs pour accueillir Leroy Sané à l’intersaison. Et d’après la presse allemande, le Real Madrid aurait passé la seconde dans cette opération.

Une offre de contrat formulée à Leroy Sané ?