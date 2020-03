Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane et Guardiola prêts à tout pour Pjanic ?

Publié le 20 mars 2020 à 1h45 par J.-G.D.

Toujours aussi intéressé par le profil de Miralem Pjanic, le PSG serait menacé par le Real Madrid, Manchester City et Chelsea pour le milieu de terrain de la Juventus.

Avec la possible vente de Neymar lors du mercato estival, le PSG devrait disposer d’une belle manne financière. Leonardo souhaiterait notamment aller piocher en Italie, le directeur sportif parisien disposant de plusieurs pistes de l’autre côté des Alpes. Le Brésilien serait notamment sur les traces de Miralem Pjanic, déjà annoncé vers Paris l'été dernier, d'après les récentes informations de la presse italienne. Le milieu de terrain de la Juventus pourrait donc faire son grand retour en Ligue 1 d'ici quelques mois, à moins que Zinedine Zidane et Pep Guardiola pointent le bout de leur nez.

Le Real Madrid, Manchester City et Chelsea apprécieraient le profil de Pjanic