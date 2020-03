Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Raiola acte le départ de Zidane ?

Publié le 19 mars 2020 à 23h30 par A.H.

Mino Raiola s’est exprimé sur le mercato à venir. Et entre les lignes, il paraît presque entériner le départ de Zinedine Zidane. Explication.

A l’occasion d’un entretien dans Marca , Mino Raiola s’est exprimé sur le mercato à venir, assurant qu’il allait mettre un joueur au Real Madrid l’été prochain, malgré une relation que l’on sait très froide avec le président Florentino Pérez : « Mes relations avec le Real Madrid sont très bonnes. Je suis en contact avec José Angel (Sanchez, directeur général, NDLR) et j'aime discuter avec lui sur le football ou sur la FIFA car son opinion m'intéresse. J'ai grand espoir de pouvoir un jour faire venir un grand footballeur au Real Madrid. Aujourd'hui j'ai Areola mais c'est une opération un peu ratée car c'est un prêt. Je veux amener un footballeur et je vais essayer cet été. Ce serait une fierté pour moi et mes footballeurs car le Real Madrid est un grand club ».

Raiola n’évoque pas Zidane…