Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Mino Raiola à d'énormes projets avec Florentino Pérez !

Publié le 20 mars 2020 à 4h15 par A.M.

Agent très influent dans le monde du football, Mino Raiola souhaite étendre sa présence au sein du Real Madrid en y plaçant un grand joueur.

Rares sont les agents possédant l'influence de Mino Raiola. L'Italo-néerlandais gère effectivement les intérêts de très grands joueurs e tente de s'imposer dans plusieurs clubs européens. De Paul Pogba à Matthijs De Ligt en passant par Zlatan Ibrahimovic ou Erling Haaland, Mino Raiola ne manque pas de talents et de joueurs convoités dans son écurie, et pourtant, il est très peu présent du côté du Real Madrid où Alphonse Areola, prêté par le PSG, est son seul représentant. Mais il compte rapidement inverser la tendance.

«J'ai grand espoir de pouvoir un jour faire venir un grand footballeur au Real Madrid»