Mercato - ASSE : Cette incroyable révélation sur le coup de pression de Puel en coulisses !

Publié le 20 mars 2020 à 10h15 par A.M.

Alors qu'il aurait fixé un ultimatum à Roland Romeyer, Claude Puel serait très agacé par le comportement de du président du directoire de l'ASSE. Et pour cause, l'ingérence de ce dernier dans plusieurs dossiers aurait passablement agacé l'ancien entraîneur de l'OL. Explications.

Arrivé sur le banc de l'AS Saint-Etienne en début de saison dans un rôle élargi de manager général, Claude Puel n'aurait pas manqué de déjà mettre la pression sur sa direction. Agacé que de voir Roland Romeyer être toujours aussi présent dans de nombreux dossiers alors qu'il avait promis au duo Puel-Thuilot de piloter le club au quotidien, l'ancien entraîneur de l'OL n'a pas manqué de fixer un ultimatum à sa direction comme le révèle L'Equipe. Et pour cause, le président du directoire de l'ASSE aurait dépassé les bornes aux yeux de Claude Puel.

Comment Romeyer a fait craquer Puel