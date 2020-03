Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Sur qui Leonardo doit miser pour succéder à Tuchel ?

Publié le 20 mars 2020 à 8h00 par La rédaction

Leonardo semble avoir tranché pour Thomas Tuchel, qui devrait quitter le Paris Saint-Germain à la fin de la saison. Selon vous, sur qui faudrait-il miser pour remplacer l’Allemand ? C’est notre sondage du jour !

Cette saison devrait être la dernière pour Thomas Tuchel, sur le banc du Paris Saint-Germain. En fin de saison dernière, l’Allemand semblait déjà très fragilisé, avec notamment un message qui ne passait plus avec certains joueurs. Le retour de Leonardo au PSG n’a pas du tout arrangé les choses. Le directeur sportif parisien n’est pas un grand fan de Tuchel, avec lequel il entretient des relations plutôt bonnes, mais dont il ne partage pas l’avis footballistique. Il aurait ainsi déjà commencé à penser à l'après-Tuchel il y a plusieurs mois et la récente victoire en huitième de finale de la Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund, ne devrait rien changer. En décembre dernier, nous vous révélions qu’un premier contact a été noué entre Massimiliano Allegri et Leonardo. Ce n’est pas tout, puisque selon nos informations les propriétaires qataris du Paris Saint-Germain pencheraient plutôt pour un duo formé par Xavi et Pep Guardiola. Ces derniers mois d’autres noms ont été évoqués, puisque c’est Simone Inzaghi et Mauricio Pochettino qui sont également liés au PSG. Selon vous, laquelle de ces pistes serait la meilleure pour succéder à Thomas Tuchel ?

La succession de Tuchel, le vrai gros dossier de Leonardo

Parmi ces options, la plus surprenante semble être celle menant à Simone Inzaghi. Le coach de la Lazio n’est pas véritablement un cador européen, comme les autres entraineurs cités. Pourtant depuis son arrivée sur le banc, le club romain n’a pas cessé de grandir, jusqu’à tutoyer la Juventus cette saison en Serie A. Une Serie A que Massimiliano Allegri connait très bien, pour l’avoir longtemps dominée avec la Juventus. Désormais sans club, le technicien de 52 ans a annoncé vouloir retrouver un poste à la fin de la saison et le Paris Saint-Germain pourrait bien être le point de chute parfait pour lui. Habile tactiquement, Allegri est très proche de Leonardo et pourrait bien être le favori pour remplacer Thomas Tuchel. Il ne faut toutefois pas oublier Mauricio Pochettino. Également libre depuis son départ de Tottenham, l’Argentin est un ancien joueur du PSG et le travail opéré à Londres, force évidemment le respect. Très exigeant, il pourrait secouer le vestiaire du PSG... ou alors rapidement se le mettre à dos. Pour Pep Guardiola les choses sont plus compliquées. Le Catalan a un talent indéniable et la suspension infligée par l’UEFA pourrait le pousser à quitter Manchester City. Il a pourtant annonce, comme certains de ses joueurs, ne pas vouloir abandonner le navire... même sans compétition européenne.



Alors, sur qui Leonardo doit miser pour succéder à Tuchel ?