EXCLU - Mercato : Le PSG n’a rien proposé à Neymar !

Publié le 20 mars 2020 à 16h45 par Alexis Bernard

Selon nos informations, le PSG n’a pas transmis d’offre à Neymar et ses représentants pour prolonger son contrat.

Depuis plusieurs jours, il est question d’une proposition de contrat transmise à l’attention de Neymar et de ses représentants pour permettre au Brésilien de prolonger son contrat. Une offre que l’attaquant du PSG aurait refusé. Selon nos informations, Neymar n’a rien reçu de la part du PSG et n’a donc rien pu décliner jusqu’à présent.

Paris n’a pas transmis d’offre