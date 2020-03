Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un nouveau plan dans le dossier Donnarumma ?

Publié le 20 mars 2020 à 16h15 par A.D.

Le PSG serait en concurrence avec la Juventus pour Gianluigi Donnarumma. Malgré la prolongation récente de Wojchiech Szczesny, La Vieille Dame serait prête à le vendre et à récupérer le portier du Milan AC.

La Juve serait toujours dans le coup pour Gianluigi Donnarumma. En fin de contrat à l'issue de la saison 2020-2021, l'international italien serait de plus en plus loin d'une prolongation avec le Milan AC. Ce qui aurait poussé la direction des Rossoneri à prendre une grande décision. A en croire les dernières indiscrétions de la Gazzetta dello Sport , le club lombard aurait décidé de vendre Gianluigi Donnarumma l'été prochain pour ne pas le voir partir gratuitement à l'issue de son contrat. Pour faciliter son départ, Paolo Maldini, directeur technique du Milan AC, pourrait même revoir ses exigences à la baisse et laisser filer son portier pour une somme comprise entre 20 et 25M€. Et la Juventus serait prête à en profiter.

La Juve en embuscade pour Donnarumma ?