Mercato - Real Madrid : La short-list XXL de Zidane en attaque !

Publié le 20 mars 2020 à 16h30 par La rédaction

Pour la saison prochaine, Zinedine Zidane souhaite voir débarquer un nouveau buteur. Et les noms font clairement saliver…

Zizou voit les choses en grand du côté du Real Madrid. Alors que les Merengues sont plus que jamais orphelins de Cristiano Ronaldo depuis sont départ à la Juventus, Zinedine Zidane souhaite plus que jamais recruter un attaquant, le rendement de Karim Benzema étant le seul satisfaisant pour le natif de la Castellane. Et sa short-list est très impressionnante…

Mbappé, Mané et Icardi ciblés