Mercato - Real Madrid : Florentino Perez a tranché pour l’avenir de Zinedine Zidane !

Publié le 20 mars 2020 à 8h30 par H.G. mis à jour le 20 mars 2020 à 8h34

Dans un contexte de crise liée à la pandémie de Covid-19 en Europe et en Espagne, toutes les activités sportives du Real Madrid sont à l’arrêt. Et cette situation aurait poussé les dirigeants madrilènes a d’ores et déjà trancher pour l’avenir de Zinedine Zidane en fin de saison.

Revenu l'an passé sur le banc du Real Madrid, Zinedine Zidane a été accueilli tel un sauveur par les supporters des Merengue . En effet, le club madrilène faisait face à un exercice 2018/2019 des plus délicats, en étant en fin de cycle avec des cadres vieillissants et le départ de Cristiano Ronaldo à la Juventus. En acceptant de reprendre son poste d’entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane savait donc que les attentes autour de lui seraient très grandes. C’est ainsi que cette saison, certains observateurs n’ont pas manqué de pointer du doigt le technicien français, considérant que ce dernier n’était pas à la hauteur pour ouvrir un nouveau cycle dans le club de la capitale espagnole, en pointant notamment du doigt ses résultats décevants en début de saison. Cependant, les choses ont changé depuis le début de l’année 2020. En effet, sans être flamboyant, le Real Madrid de Zinedine Zidane performe et n’est qu’à deux points du FC Barcelone dans la course au titre en Liga. Ainsi, en dépit de ses différends avec l’ancien international français lors du dernier mercato estival, Florentino Perez aurait décidé de compter sur Zinedine Zidane pour être l’entraîneur de la Casa Blanca la saison prochaine.

Zidane sera sur le banc du Real en 2020/2021 !