Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prend les choses en main pour l’après-Tuchel !

Publié le 20 mars 2020 à 6h45 par Th.B.

Bien qu’il ait qualifié le PSG pour les 1/4 de finales de Ligue des champions, Thomas Tuchel pourrait bien être remercié en fin de saison. Leonardo aurait d’ailleurs déjà lancé les hostilités pour sa succession.

Il y aura eu un avant et après Manchester United. La saison passée, au stade des 1/8èmes de finales de Ligue des champions, le PSG s’inclinait au Parc des princes (3-1) devant un Manchester remanié et échoua une nouvelle fois en C1. Cette saison, le PSG a vaincu ses démons et s’est qualifié en prenant le meilleur sur le Borussia Dortmund. Cependant, ce succès pourrait ne rien changer au sujet de la situation de Thomas Tuchel, sur la sellette avant la rencontre et toujours dans le flou concernant son avenir.

Leonardo aurait discuté avec plusieurs entraîneurs !