Mercato - PSG : Une bataille avec Zidane et Guardiola pour un dossier chaud de Leonardo ?

Publié le 20 mars 2020 à 5h45 par Th.B.

La presse italienne a révélé cette semaine la volonté de Miralem Pjanic de revenir en Ligue 1 et de s’engager avec le PSG. Mais le Real Madrid et Manchester City pourraient redistribuer les cartes dans l’opération Pjanic.

Miralem Pjanic ne semble plus disposer de la même aura et du même statut qu’auparavant à la Juventus. En atteste le temps de jeu que Maurizio Sarri accorde à Rodrigo Bentancur récemment. Un transfert de Pjanic ne serait pas une option à écarter en marge du mercato estival, d’autant plus qu’il prendrait en compte un retour en France pour signer en faveur du PSG, lui qui est passé par Metz et l’OL. Cependant, le dossier Pjanic ne serait pas déjà bouclé pour le PSG.

Le Real et Manchester City intéressés par Pjanic ?