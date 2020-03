Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ancelotti et Guardiola pourraient jouer un sale tour à Leonardo !

Publié le 20 mars 2020 à 1h10 par H.G.

Alors que le PSG aurait l’intention de recruter Gianluigi Donnarumma à l’été 2021 dans le cadre d’un transfert libre, le club de la capitale pourrait voir ce projet être remis en question par deux écuries anglaises.

Arrivé l’été dernier après un grand renouvellement dans le secteur des gardiens de but, Keylor Navas donne pleinement satisfaction au PSG. Toutefois, à 33 ans, l’ancien portier du Real Madrid n’incarne pas l’avenir, chose qui pousserait d’ores et déjà le club de la capitale à réfléchir à sa succession. Ainsi, la Gazzetta Dello Sport a annoncé ce jeudi que Leonardo ciblait Gianluigi Donnarumma en vue de l’été 2021, au moment où l’international italien de 22 ans qui ne souhaiterait pas prolonger verra son contrat expirer à l’AC Milan. Le PSG pourrait ainsi récupérer un gardien prometteur qui a déjà de l’expérience au haut niveau sans débourser d’indemnité de transfert.

Everton et Manchester City seraient sur les traces de Donnarumma !