Mercato - PSG : Leonardo va tenter un gros coup à 0€ pour remplacer Navas !

Publié le 19 mars 2020 à 11h15 par A.M. mis à jour le 19 mars 2020 à 11h17

Arrivé l'été dernier au Paris Saint-Germain, Keylor Navas donne entière satisfaction au staff parisien. Mais du haut de ses 33 ans, le Costaricien ne représente pas l'avenir du PSG, ce qui pousse Leonardo à travailler sur sa succession. Dans cette optique, Ginaluigi Donnarumma apparaît comme une priorité.

L'été dernier, à peine de retour au poste de directeur sportif du Paris Saint-Germain, Leonardo a réglé le problème des gardiens de but du club. C'est ainsi qu'Alphonse Areola et Kevin Trapp sont partis quelques semaines après le départ de Gianluigi Buffon. Dans le sens inverse, le PSG a déboursé 15M€ pour s'offrir Keylor Navas qui a débarqué en provenance du Real Madrid. Et depuis son arrivée, le portier costaricien fait l'unanimité à Paris tant pour ses prestations que pour son professionnalisme. Toutefois, le triple vainqueur de la Ligue des Champions a déjà 33 ans, ce qui pousse Leonardo à anticiper sa succession à moyen terme.

Leonardo veut Donnarumma en 2021