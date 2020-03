Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait un boulevard dans le dossier Donnarumma !

Publié le 18 mars 2020 à 23h15 par Th.B.

Sous contrat jusqu’en juin 2021 avec le Milan AC, Gianluigi Donnarumma ne devrait pas prolonger son bail avec le club rossoneri, l’administrateur délégué du Milan Ivan Gazidis ne souhaitant pas se pencher sur ce dossier. Le PSG aurait un vrai coup à jouer pour l’Italien.

En marge du prochain mercato estival, Leonardo aurait plusieurs priorités. Et hormis le recrutement d’un milieu de terrain, le directeur sportif du PSG envisagerait sérieusement d’attirer un nouveau gardien de but. En effet, Leonardo travaillerait sur le long terme et voudrait trouver un successeur digne de prendre la place de Keylor Navas quand le moment sera venu. Gianluigi Donnarumma serait une piste étudiée par le directeur sportif du PSG qui aurait les cartes en main dans ce dossier de taille.

Le Milan ne travaillerait plus sur la prolongation de Donnarumma