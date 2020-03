Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Donnarumma afficherait une volonté claire pour son avenir !

Publié le 18 mars 2020 à 20h15 par Th.B.

Dans les petits papiers de Leonardo en marge du prochain mercato estival, Gianluigi Donnarumma disposerait de l’option PSG pour son avenir. Néanmoins, le gardien du Milan AC souhaiterait rester en Lombardie.

Souhaitant dénicher un gardien capable de suppléer Keylor Navas (33 ans) puis de lui succéder dans les buts du PSG, Leonardo se serait penché sur la situation de Gianluigi Donnarumma. Le directeur sportif parisien devrait néanmoins se frotter à la Juventus, également présente dans ce dossier alors que l’international italien n’est contractuellement lié au Milan AC que jusqu’en juin 2021. Cependant, Donnarumma pourrait jouer un sale tour au PSG et à la Juventus.

Donnarumma voudrait rester au Milan, mais…