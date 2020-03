Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un contrat colossal offert à Paulo Dybala ?

Publié le 18 mars 2020 à 18h45 par A.C.

Paulo Dybala, attaquant de la Juventus courtisé notamment par le Paris Saint-Germain, pourrait recevoir une très belle offre.

Après l’échec de l’été dernier, Leonardo n’a jamais vraiment abandonné l’espoir d’attirer Paulo Dybala au Paris Saint-Germain. L’attaquant, très performant cette saison avec la Juventus, est toujours dans le viseur du directeur sportif du PSG, qui souhaiterait d’ailleurs miser sur lui pour remplacer un Mauro Icardi décevant depuis le début de l’année 2020. Les choses ne s’annoncent toutefois pas si simples, puisque la Juve négocie depuis plusieurs mois une prolongation de contrat pour Dybala.

Dybala joueur le mieux payé de la Juve... derrière CR7