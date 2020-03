Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prépare plusieurs gros coups... avec la Juventus !

Publié le 19 mars 2020 à 4h45 par A.M.

Très actif sur le marché italien, Leonardo semble bien décidé à aller piocher du côté de la Juventus où il pourrait réaliser d'énormes deals.

De retour au poste de directeur sportif du Paris Saint-Germain l'été dernier, Leonardo a d'abord terminé le travail entamé par son prédécesseur Antero Henrique, avant de boucler ses propres coups. C'est ainsi que Mauro Icardi a été prêté avec option d'achat en provenance de l'Inter Milan tandis que Keylor Navas a débarqué en provenance du Real Madrid pour 15M€. Mais cet été, le dirigeant brésilien pourrait bien de nouveau activer son réseau, notamment en Italie.

Le PSG pense à Pjanic et Dybala

Et d'après la presse italienne, Leonardo pourrait faire ses emplettes du côté de la Juventus. Ainsi, Calciomercato.com assure que le PSG s'intéresse bien à Miralem Pjanic et que ce dernier ne serait pas opposé à un retour en France après avoir évolué à l'OL et au FC Metz. De son côté Tuttosport révèle que Leonardo n'a pas oublié Paulo Dybala. Et bien évidemment, Mauro Icardi, dont le nom circule avec insistance du côté de la Juventus pourrait bien débloquer ces dossiers.