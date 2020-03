Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar a-t-il vraiment refusé de prolonger ?

Publié le 19 mars 2020 à 22h15 par A.H.

Les médias espagnols affirment que Neymar a repoussé une offre de prolongation du PSG car il veut définitivement retourner à Barcelone. Faut-il y croire ?

Ces dernières heures, les médias espagnols ont apporté de nouvelles révélations au sujet du dossier Neymar, indiquant que la star brésilienne voulait toujours revenir à Barcelone et qu’elle n’aurait aucunement l’intention de s’inscrire dans la durée au PSG, au point d’avoir repoussé une offre de prolongation de contrat du club de la capitale. Que faut-il en penser ?

Neymar a attaqué Barcelone en justice…