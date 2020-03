Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Raiola, Pogba… L’envers du décor !

Publié le 19 mars 2020 à 21h45 par A.H.

Mino Raiola s’est exprimé sur le dossier Pogba dans Marca. Des phrases riches d’enseignements. Analyse.

A l’occasion d’un entretien accordé à Marca , Mino Raiola s’est exprimé au sujet de l’avenir de Paul Pogba : « Paul traverse une période difficile, mais soyons clairs car en Angleterre, ils sont sensibles sur le sujet. Pogba se concentre pour faire une bonne fin de saison avec Manchester United. Il veut revenir dans l'équipe et terminer la saison en beauté afin que United puisse atteindre la Ligue des Champions. On ne peut pas dire ce qui va se passer, on ne peut pas savoir. Aujourd'hui, c'est le club qui compte, l'équipe, et ensuite nous verrons ce qui peut arriver. Il y a eu beaucoup d'intérêt, mais ce n'était pas possible. L'année dernière ne compte plus. Nous verrons ce qui se passera ».

Deux conclusions à en tirer