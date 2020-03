Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cet obstacle pourrait bien compliquer une arrivée de Guardiola...

Publié le 19 mars 2020 à 23h15 par D.M.

Pep Guardiola figurerait bien dans la short-list de Leonardo pour prendre la succession de Thomas Tuchel. Toutefois, la présence du frère du technicien pourrait pousser le directeur sportif à PSG à délaisser ce dossier. Explications.

Leonardo aurait pris une décision radicale concernant le poste d’entraîneur du PSG. Malgré la récente qualification du club parisien pour les quarts de finale de Ligue des champions, le directeur sportif aurait décidé de se séparer de Thomas Tuchel à l’issue de cette saison. En effet, selon des informations de Paris United , l’entraîneur allemand ne ferait plus partie des plans de Leonardo qui aurait d’ores et déjà établi une short-list pour régler la question de sa succession. Massimiliano Allegri ferait office de favori et des contacts ont été noués avec l’ancien coach de la Juventus comme cela a été annoncé par le 10 Sport en exclusivité. Mais le directeur sportif du PSG aurait également coché les noms de Simone Inzaghi, Mauricio Pochettino et Pep Guardiola. Toutefois, un obstacle de taille pourrait contrecarrer les plans parisiens en ce qui concerne l'actuel entraîneur de Manchester City.

La présence du frère de Guardiola inquiéterait Leonardo