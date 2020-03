Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ça se confirme sérieusement pour ce flop de Zidane !

Publié le 19 mars 2020 à 20h00 par J.-G.D.

En difficulté au Real Madrid, Luka Jovic aurait bien tapé dans l’oeil de Naples. Cristiano Giuntoli, directeur sportif du club, serait dans l’obligation de payer 40M€ dans ce dossier.

À son aise la saison dernière, sous la tunique de l’Eintracht Francfort, Luka Jovic n’avait pas tardé pour attiser la convoies du Real Madrid. Les Madrilènes auront réussi à enregistrer le renfort de l’international serbe en juin dernier contre un chèque avoisinant les 60M€. Mais rien ne passe comme prévu. L’attaquant de 22 ans n’est plus que l’ombre de lui-même avec seulement deux réalisations depuis le début de l’exercice 2019-2020. Son futur pourrait s’inscrire dans un nouveau club, et plus précisément à Naples. Les Napolitains auraient donc des vues sur Luka Jovic, une tendance confirmée par la presse italienne.

Luka Jovic à Naples pour 40M€ ?