Mercato - Real Madrid : Ronaldo, Ramos... L'énorme révélation de Lewandowski !

Publié le 19 mars 2020 à 14h00 par A.M.

Interrogé sur l'intérêt du Real Madrid, Robert Lewandowski confirme que Cristiano Ronaldo et Sergio Ramos avaient tenté de le convaincre de les rejoindre.

Depuis plusieurs saisons, Robert Lewandowski est l'un des attaquants les plus prolifiques sur la scène européenne. Au Bayern Munich, il enchaîne les buts comme en témoignent ses 25 réalisations en 23 matches de Bundesliga, sans oublier ses 11 buts en Ligue des Champions cette saison qui confirment que le Polonais est l'un des plus redoutables avant-centre au monde. C'est donc sans surprise que son revienne avec insistance du côté du Real Madrid depuis de longues années. Sergio Ramos et Crisitano Ronaldo ont même tout tenté pour le convaincre de rejoindre la Casa Blanca .

Ronaldo et Ramos ont tenté d'attirer Lewandowski