Mercato : Chelsea a trouvé son nouvel Eden Hazard !

Orphelin d’Eden Hazard, Chelsea se cherche toujours un nouveau chef d’orchestre et pourrait fondre pour Philippe Coutinho.

Depuis le départ d’Eden Hazard, Chelsea se porte bien. Actuel quatrième de Premier League, avec plusieurs jeunes joueurs au pouvoir (Tammy Abraham, Mason Mount, Fikayo Tomori, Reece James…), qualifié en huitième de finale de Ligue des Champions, les Blues réalisent une bonne saison, notamment lorsque l’on sait qu’ils étaient interdits de recrutement lors du dernier mercato estival. Pourtant, le club est toujours orphelin de son ancien chef d’orchestre Eden Hazard, et est toujours à la recherche d’un nouveau bijou. Et ils pourraient l’avoir trouvé…

Coutinho, le nouvel Eden Hazard ?

Actuellement prêté au Bayern Munich par le FC Barcelone, l’international brésilien Philippe Coutinho possède un rendement correct en Bundesliga, avec 8 buts et 6 passes décisives en 22 rencontres disputées. Pourtant, le joueur semble bien loin de la forme incroyable qu'il avait du côté de Liverpool. À la recherche de temps de jeu, il avait quitté le Barça pour l’Allemagne, où il pensait pouvoir jouer plus régulièrement. Désormais, l’ailier et milieu offensif brésilien intéresse fortement Chelsea, qui pourrait tenter de l’attirer à l’issue de cet exercice 2019/2020. Chelsea serait donc intéressé dans l’optique d’un prêt de l’international brésilien, puisque le Bayern ne semble pas enclin à lever l’option d’achat de 120M€ qui est actuellement comprise dans le contrat de Coutinho. La décision est désormais entre les mains des dirigeants Barcelonais, alors que Quique Setien pourrait essayer de convaincre Coutinho de rester au Barça…