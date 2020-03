Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quel joueur doit bénéficier du poste de Meunier la saison prochaine ?

Publié le 19 mars 2020 à 8h00 par La rédaction

Alors que le 10 Sport vous a confirmé que Thomas Meunier prendrait le chemin du Borussia Dortmund en fin de saison pour combler le vide laissé par Achraf Hakimi qui reviendra au Real Madrid, quel joueur Leonardo devrait-il choisir pour succéder à l’international belge au PSG ? C’est notre sondage du jour !

Après quatre années de bons et loyaux services, même s’il n’a toujours fait l’unanimité et a souvent été décrié pour ses performances, la déroute au Camp Nou en mars 2017 par exemple (6-1), Thomas Meunier a toujours répondu présent pour le PSG et vit ses dernières semaines au sein du club de la capitale. En effet, l’international belge est contractuellement lié au champion de France jusqu’en juin prochain et ne prolongera pas son engagement avec le PSG. Comme le 10 Sport vous l’a annoncé en exclusivité le 17 mars, le Borussia Dortmund a trouvé son latéral droit en la personne de Thomas Meunier et discute avec son entourage depuis le début de l’année civile. On vous révélait également qu’Achraf Hakimi quittera le BvB en juin prochain, soit à l’expiration de ses deux années de prêt, pour revenir au Real Madrid et que Meunier semble être son successeur. Et alors que Thomas Tuchel ne pourra plus compter sur Meunier, qui se serait mis d’accord avec le Borussia pour un contrat de quatre ans selon Nicolo Schira, que doit faire Leonardo pour remplacer le latéral droit du PSG ?

