Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quatre coachs de renom ciblés par Leonardo ?

Publié le 19 mars 2020 à 17h45 par D.M.

Leonardo aurait décidé de se séparer de Thomas Tuchel à la fin de la saison. Et pour sa succession, quatre entraîneurs de renom auraient été ciblés par le directeur sportif du PSG.

La récente qualification du PSG pour les quarts de finale de Ligue des champions n’aurait pas suffisamment convaincu Leonardo. En effet, sauf énorme retournement de situation, le directeur sportif parisien aurait décidé de ne pas conserver Thomas Tuchel la saison prochaine à en croire les informations de Paris United . Et pour succéder au technicien allemand, Leonardo a commencé à explorer le marché. Le dirigeant brésilien a notamment noué des contacts avec Massimiliano Allegri comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité en décembre dernier. Tandis que le Qatar rêve d’un duo Xavi/ Pep Guardiola sur le banc du PSG comme nous vous l’annoncions le 17 décembre dernier.

Quatre noms évoqués pour succéder à Tuchel