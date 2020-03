Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait pris une décision radicale pour Tuchel !

Publié le 19 mars 2020 à 16h45 par D.M.

Malgré la qualification du PSG pour les quarts de finale de Ligue des champions, Leonardo ne compterait plus sur Thomas Tuchel. Le départ de l’entraîneur allemand serait d’ores et déjà acté.

Après avoir sombré la saison dernière en Ligue des champions face à Manchester United, le PSG s’est racheté en passant l’obstacle Borussia Dortmund en huitième de finale. Une victoire qui donne un peu d’air à Thomas Tuchel dont l’avenir au PSG demeure incertain. En effet, l’entraîneur allemand n’est pas certain de conserver sa place. D’autant plus que Leonardo a commencé à nouer des contacts avec Massimiliano Allegri comme le 10 Sport l’a annoncé en exclusivité le 16 décembre dernier. Et ces discussions ne seraient pas anodines puisque malgré cette qualification, le directeur sportif du PSG aurait pris une décision radicale concernant l’avenir de Thomas Tuchel.

Tuchel ne devrait pas être conservé