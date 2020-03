Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Sans Euro ni JO, Mbappé prêt à rester ?

Publié le 19 mars 2020 à 14h15 par La rédaction

Face aux modifications du calendrier, les plans de Kylian Mbappé pourraient eux-aussi être chamboulés. Et il pourrait attendre avant de quitter le PSG.

Alors que le plan de carrière de Kylian Mbappé semblait tout tracé, les récents événements liés à la crise sanitaire du Coronavirus pourraient finalement tout changer. En effet, avec le report de l’Euro décrété par l’UEFA, ainsi que celui possible des Jeux Olympiques, l’international français pourrait décider de rester une saison de plus du côté du PSG.

Parti pour rester ?

Alors que les négociations pour sa prolongation de contrat s’éternisent, la donne semble avoir changé dans le contexte actuel. Alors que le PSG s’est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, et que les compétitions internationales ont été décalées, Mbappé pourrait décider de signer un nouveau contrat du côté du PSG, ce qui lui permettrait d’avoir un plus gros salaire. Avec un statut de superstar au PSG, Mbappé pourrait alors continuer d’avoir le temps de jeu qu’il souhaite, et dont il a besoin pour encore progresser avant l’Euro et les Jeux Olympiques. Après quoi, il pourrait décider de quitter la capitale, alors que des clubs comme Manchester United ou encore le Real Madrid de Zinédine Zidane s’intéressent à lui, et en ont même fait leur priorité numéro 1. Reste à savoir si le PSG aura la capacité de garder sa superstar face aux assauts des très grands clubs européens…