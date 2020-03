Foot - Mercato - Arsenal

Mercato : Arsenal et le Bayern se disputent une pépite suédoise

Publié le 19 mars 2020 à 14h06 par La rédaction

Toujours en quête de renforts pour l'avenir, Arsenal s'intéresse à Emil Roback (16 ans), grand espoir du football suédois qui évolue à Hammarby.