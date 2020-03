Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo serait passé à l’action pour la succession de Tuchel !

Publié le 19 mars 2020 à 18h45 par D.M.

Leonardo aurait décidé de se séparer de Thomas Tuchel à la fin de la saison et aurait ciblé quatre entraîneurs de renom. Des discussions auraient d’ailleurs débuté.

Sous contrat jusqu’en juin 2021, Thomas Tuchel ne devrait plus prendre place sur le banc du PSG la saison prochaine. En effet, selon des informations de Paris United , Leonardo aurait pris la décision de se séparer du technicien allemand à l'issue de cet exercice et ce, malgré la qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Le directeur sportif du PSG aurait même établi une short-list sur laquelle figure le nom de quatre techniciens : Simone Inzaghi, Mauricio Pochettino, Pep Guardiola et Massimiliano Allegri. Le technicien italien fait même office de favori et comme cela a été annoncé par le 10 Sport en exclusivité, Leonardo a d’ores et déjà noué des contacts avec l’entraîneur libre de tout contrat depuis son départ de la Juventus en juin 2019.

Les discussions ont déjà débuté