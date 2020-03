Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo en grand danger dans le dossier Willian !

Publié le 19 mars 2020 à 15h45 par B.C.

Alors que le PSG s'intéresse à la situation de Willian, Leonardo ne partirait pas favori dans ce dossier.

En fin de contrat avec Chelsea, Willian devrait évoluer dans un nouveau club la saison prochaine. Et selon nos informations, le PSG voudrait profiter de cette situation. En effet, Leonardo est un grand fan de l'international brésilien et compterait sur lui pour renforcer le secteur offensif. Cependant, le club de la capitale n'est pas seul dans ce dossier puisqu'Arsenal et Manchester United ont notamment des vues sur lui comme nous vous l'expliquions.

Le PSG face à une grande concurrence pour Willian