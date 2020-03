Foot - Mercato - Chelsea

Mercato - Chelsea : Conte n’en démordrait pas pour Giroud !

Publié le 19 mars 2020 à 22h10 par La rédaction

Proche d’un départ à l’Inter lors du dernier mercato hivernal, Olivier Giroud susciterait toujours l’intérêt d’Antonio Conte qui apprécierait son profil.