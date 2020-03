Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un danger inattendu pour ce dossier chaud de Leonardo ?

Publié le 20 mars 2020 à 0h15 par A.C.

Le dossier Sandro Tonali, milieu de Brescia pisté notamment par le Paris Saint-Germain, la Juventus et l’Inter, pourrait connaitre un rebondissement surprenant.

Il est l’un des jeunes joueurs les plus courtisés d’Europe. A seulement 19 ans, Sandro Tonali semble déjà avoir tout d’un grand et cela n’a pas échappé à Leonardo, qui veut l’attirer au Paris Saint-Germain. En Italie, la Juventus travaillerait toutefois sur ce dossier depuis plusieurs années et l’Inter voudrait rafler la mise pour Tonali, afin de lancer un message fort à son éternel rival. Une clause pourrait toutefois freiner tout le monde...

Cette clause qui pourrait tout compliquer pour Tonali