Mercato - Real Madrid : Un concurrent en moins pour Zidane avec Fekir ?

Publié le 20 mars 2020 à 1h30 par D.M.

Annoncé dans le viseur du Real Madrid et de certains clubs de Premier League, Nabil Fekir susciterait également l’intérêt du Milan AC. Mais le Bétis ne serait pas prêt à accepter l'offre du club italien.

Arrivé au Bétis en juillet dernier, Nabil Fekir est devenu l’un des fers de lance des verdiblancos . Auteur de sept buts cette saison, l’international français s’est parfaitement intégré au sein de sa nouvelle équipe. Sous contrat jusqu’en juin 2023 avec le Bétis, Nabil Fekir intéresserait de nombreux clubs européens. Le Real Madrid le suivrait avec attention tout comme plusieurs équipes de Premier League à l’instar de Manchester United, Arsenal, Chelsea ou encore Liverpool.

Le Milan AC sur les traces de Fekir mais...