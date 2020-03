Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Excellente nouvelle pour cette piste de Zidane et Guardiola ?

Publié le 20 mars 2020 à 10h30 par A.C.

Le Real Madrid et Manchester City pourraient bien voir le dossier Milan Skriniar évoluer en leur faveur.

En seulement quelques années, Milan Skriniar est devenu l’un des grands défenseurs de Serie A. Le défenseur est un titulaire indiscutable à l’Inter et ses prestations n’ont pas tardé à attirer l’attention des plus grands clubs européens. Il y a le FC Barcelone ainsi que plusieurs écuries de Premier League, mais surtout le Real Madrid et Manchester City. La presse italienne annonce en effet que Zinedine Zidane et Pep Guardiola sont des grands fans de Skriniar.

L’Inter n’exclut pas une vente de Skriniar cet été !