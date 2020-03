Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une occasion à ne pas rater pour Donnarumma ?

Publié le 20 mars 2020 à 7h45 par A.C.

Leonardo souhaiterait attendre juin 2021 et la fin de son contrat avec le Milan AC, pour attirer Gianluigi Donnarumma au PSG. Pourtant une occasion en or pourrait se présenter... dès cet été.

Keylor Navas est plus que satisfaisant dans les cages du Paris Saint-Germain, pourtant il aura 34 l’année prochaine... et Leonardo pense déjà à l’avenir ! En Italie on annonce en effet que le directeur sportif du PSG souhaite s’attacher les services de Gianluigi Donnarumma en 2021, lorsque ce dernier ne sera plus lié au Milan AC. Un joli coup, puisque Donnarumma est considéré comme l’un des gardiens les plus talentueux de sa génération.

Donnarumma pourrait être vendu cet été... à moitié prix !