Mercato - PSG : Deux dossiers chauds de Leonardo réglés grâce à… Allegri ?

Publié le 20 mars 2020 à 15h15 par H.G.

Depuis plusieurs mois, Leonardo ferait tout son possible pour faire signer leur premier contrat professionnel à Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche. Et dans cette tâche, le directeur sportif du PSG pourrait être aidé par nul autre que Massimiliano Allegri.

Leonardo a d’épineux dossiers à gérer depuis son retour au PSG. Le Brésilien s’attelle en effet à remettre sur les bons rails le club de la capitale, parti quelque peu à la dérive ces dernières années lorsque le secteur sportif était piloté par Patrick Kluivert puis par Antero Henrique. Ainsi, le directeur sportif parisien s’est attelé à recruter de nombreux joueurs l’été dernier pour compenser les manques qualitatifs et numériques de l’effectif, et il doit maintenant gérer les cas de Neymar et Kylian Mbappé, que le PSG aimerait prolonger. Qui plus est, un autre dossier serait venu s’ajouter à cette pile déjà conséquente : celui de débusquer un successeur à Thomas Tuchel. Leonardo aurait ainsi contacté l’entourage de Massimiliano Allegri, qui ne serait pas contre rallier le PSG d’après les informations de FootMercato . Et alors qu’il n’est même pas arrivé en poste, l’Italien pourrait rendre services au PSG afin de régler l’avenir de deux pépites parisiennes.

Leonardo essaierait de convaincre Kouassi et Aouchiche en citant le nom d’Allegri !