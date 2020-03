Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo tiendrait le successeur de Thomas Tuchel !

Publié le 20 mars 2020 à 13h15 par A.M. mis à jour le 20 mars 2020 à 13h18

L'avenir de Thomas Tuchel ne cesse de faire débat, et son départ du PSG semble aujourd'hui de plus en plus probable. Et visiblement, Leonardo aurait déjà une idée bien précise pour la succession du technicien allemand.

Bien que le Paris Saint-Germain se soit qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, l'avenir de Thomas Tuchel semble s'inscrire loin du club de la capitale. En effet, le technicien allemand ne ferait plus l'unanimité en interne notamment pour la gestion de son effectif, et Leonardo, qui aime travailler avec des entraîneurs qu'il a lui-même nommés, serait en quête de son successeur. Dans cette optique, le nom de Massimiliano Allegri revient avec insistance. Comme Le 10 Sport vous le révélait en exclusivité le 16 décembre, le directeur sportif du PSG a d'ailleurs déjà contacté le technicien italien.

Leonardo a contacté l'agent d'Allegri