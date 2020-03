Foot Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane va bientôt prendre des décisions radicales !

Publié le 20 mars 2020 à 13h00 par H.G.

Alors que le Real Madrid aurait pris la décision de conserver Zinedine Zidane pour 2020/2021 quoi qu’il arrive sur la fin de saison, le technicien français se serait déjà mis au travail pour préparer le prochain exercice.

Revenu sur le banc du Real Madrid il y a près d’un an, Zinedine Zidane voyait son avenir être dans le flou en raison du début de saison délicat de son équipe et de ses tensions avec Florentino Perez lors du dernier mercato estival. Toutefois, malgré ces quelques difficultés, le Real Madrid aurait pris la décision de conserver le technicien français sur son banc la saison prochaine quoi qu’il arrive d’ici la fin de l’exercice en cours, comme l’a annoncé AS ce vendredi. Et dans cette perspective, Zinedine Zidane commencerait d’ores et déjà à travailler sur la planification de la saison à venir avec son staff.

Zidane travaille sur les contours de son effectif pour 2020/2021