Mercato - PSG : Leonardo est bien passé à l'action pour Neymar !

Publié le 20 mars 2020 à 10h45 par H.G.

L’avenir de Neymar est de nouveau au centre des attentions ces derniers jours. Alors que le FC Barcelone aimerait de nouveau essayer de le faire revenir l’été prochain, l’international brésilien se serait vu offrir une prolongation de contrat par le PSG.

Après un été 2019 mouvementé où il souhaitait revenir au FC Barcelone, Neymar s’est remobilisé avec le PSG et affichait son meilleur visage sur le terrain avec l’interruption de la Ligue 1 et de la Ligue des Champions à cause de la pandémie de Covid-19. Toutefois, la question de l’avenir de l’international brésilien continue d’être fréquemment remise sur la table. En effet, ESPN a dernièrement annoncé que l’attaquant de 28 ans était de nouveau ciblé par le Barça, qui allait faire tout ce qu’il pouvait pour tenter de le rapatrier l’été prochain. Toutefois, après avoir affiché sa fermeté tout au long du dernier mercato estival dans le dossier, Leonardo n’aurait de nouveau pas l’intention de laisser le FC Barcelone enregistrer le retour de Neymar dans les prochains mois et se serait activé pour blinder le contrat de l’ancien joueur de Santos.

Une offre de prolongation pour Neymar, mais…

En effet, d’après les informations d’Abdellah Boulma, Neymar aurait reçu une offre de prolongation de la part du PSG en octobre ou novembre dernier. Toutefois, pour l’heure, le numéro 10 parisien n’aurait pas encore répondu à cette proposition. Une surprise ? Pas vraiment. On peut en effet penser que Neymar souhaite attente la fin de saison et notamment la fin du parcours du PSG en Ligue des Champions avant de prendre une décision pour son avenir. Venu à Paris pour mener le club de la capitale vers la victoire en compétition européenne et pour gagner son premier Ballon d’Or, le Brésilien pourrait vouloir être certain d’être au bon endroit pour y arriver avant de prolonger. Affaire à suivre…