Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le transfert de Neymar devenu obligatoire ?

Publié le 20 mars 2020 à 15h00 par La rédaction

Dans ses discussions avec le FC Barcelone, Lionel Messi aurait fait du transfert de Neymar une condition pour qu’il puisse prolonger !

La complicité entre les deux hommes ne cessera donc jamais. Actuellement en négociations avec le FC Barcelone pour prolonger encore un peu plus son bail en Catalogne, le sextuple Ballon d’Or Lionel Messi a imposé quelques conditions aux dirigeants barcelonais pour que sa prolongation de contrat soit acceptée.

Un transfert de Neymar obligatoire ?