Mercato - ASSE : Claude Puel aurait lâché une bombe en interne !

Publié le 20 mars 2020 à 8h45 par A.M.

Arrivé en cours de saison sur le banc de l'AS Saint-Etienne afin de prendre la succession de Ghislain Printant, Claude Puel s'agacerait de l'omniprésence de Roland Romeyer en interne et aurait posé un ultimatum à sa direction.

Après une magnifique saison durant laquelle l'AS Saint-Etienne a lutté pour le podium jusqu'au bout, échouant à la quatrième place, la direction des Verts avaient décidé de miser sur la continuité en nommant Ghislain Printant pour succéder à Jean-Louis Gasset, le premier étant l'adjoint du second, l'été dernier. Toutefois, après un début de saison plus que compliqué, la direction stéphanoise a pris la décision de se séparer de son entraîneur et Claude Puel a débarqué dans un rôle élargi de manager général avec à ses côtés Xavier Thuilot, directeur général. Dès son arrivée, l'ancien entraîneur du LOSC avait réclamé avoir la main sur toutes les décisions du club, poussant Bernard Caïazzo et surtout Roland Romeyer à prendre du recul. Une condition qui avait été acceptée.

Puel menace de partir !