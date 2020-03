Foot - OM

OM : Benedetto affiche sa vive inquiétude face au coronavirus

Publié le 19 mars 2020 à 15h03 par La rédaction mis à jour le 19 mars 2020 à 15h04

Interrogé par les médias argentins sur la situation sanitaire en Europe, Dario Benedetto affiche son inquiétude et espère que son pays natal sera épargné.