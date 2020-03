Foot - OM

OM/OL - Clash : Coronavirus, Ligue 1... Aulas répond sèchement à Eyraud !

Publié le 15 mars 2020 à 10h15 par A.D.

Alors que la Ligue 1 a été suspendue à cause du coronavirus, Jean-Michel Aulas a suggéré d'annuler la saison en cours. Taclé par son homologue marseillais Jacques-Henri Eyraud, le président de l'OL n'a pas manqué de lui répondre.

Jean-Michel Aulas n'a pas épargné Jacques-Henri Eyraud. Alors que le coronavirus sévit en France et dans le monde, la FFF a décidé de suspendre toutes ses compétitions, et notamment la Ligue 1. À la suite de cette mesure, le président de l'OL a proposé d'annuler la saison en cours et de la considérer comme «blanche» . Une suggestion qui n'a pas manqué de faire réagir à l'OM. Après Dimitri Payet et Alvaro Gonzalez, Jacques-Henri Eyraud s'est à son tour payé la tête de Jean-Michel Aulas : « Nous connaissons la volonté obsessionnelle de Jean-Michel Aulas de défendre l'OL par tous les moyens. Mais la ficelle est cette fois un peu grosse. Est-ce vraiment aimer et respecter le football quand, sans la moindre concertation, on suggère de nier les 28 journées de championnat déjà disputées. (...) Quand la fièvre sera retombée, Jean-Michel Aulas verra l'obscénité de sa proposition opportuniste. (...) Alors, si les joueurs de Lyon n'ont pas encore réussi à se qualifier pour l'épreuve reine, il reste un joker : le coronavirus. Une idée indécente », a déclaré le président de l'OM dans le JDD . Sur son compte Twitter , Jean-Michel Aulas n'a pas manqué de répondre à son homologue marseillais.

«Heureusement pour toi que le ridicule tue moins que le Coronavirus»

« Heureusement pour toi et tes disciples que le ridicule tue moins que le Coronavirus ! Pour le reste j’espère de tout mon cœur que le championnat reprendra vite et que nous pourrons le terminer comme le match de Champions League et la finale de la coupe. Pour toi Jacques-Henri (Eyraud) le plus dur commence. (...) Le foot Jacques-Henri n’a jamais été ta meilleure compétence : après avoir proposé d’augmenter les points pour les buts marqués hors de la surface (rire), les 200M€ de perte en 3 ans pour 30 autorisés par le FFP, tu t’exposes à une plainte en diffamation car tu as travesti mes propos ! » , a posté le président de l'OL.

