OM - Malaise : Coronavirus, Aulas... Eyraud aurait fait une grande annonce en coulisse !

Publié le 14 mars 2020 à 13h00 par A.M.

Alors que Jean-Michel Aulas a suggéré l'idée d'une saison blanche suite à l'épidémie de coronavirus, Jacques-Henri Eyraud a tenu à rassurer les joueurs de l'OM en privé.

Au milieu du flou qui règne actuellement concernant la suite de la saison en Ligue 1, suspendue jusqu'à nouvel ordre à cause de l'épidémie de coronavirus, Jean-Michel Aulas a lancé l'idée d'une saison blanche : « La meilleure solution serait de dire "c’est une saison blanche", ce qui évite à ceux qui sont concernés par le bas du tableau de se retourner contre la LFP et la FFF . » Autrement dit, tous les résultats seraient annulés, et on repartirait la saison prochaine dans les mêmes conditions que la saison actuelle, ce qui permettrait à l'OL de conserver sa place en Ligue des Champions, ce qui était loin d'être garanti compte tenu de son retard en Ligue 1.

Eyraud rassure ses joueurs