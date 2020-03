Foot - OM

OM - Polémique : Villas-Boas pousse un gros coup de gueule lié au coronavirus !

Alors que l’OM recevra le PSG le 23 mars prochain, André Villas-Boas craint une grosse réunion de supporters devant l’enceinte du Vélodrome en raison du coronavirus. Et il le fait savoir…

Les images de communion entre les joueurs du PSG et leurs supporters, amassés juste devant le Parc des Princes mercredi malgré le huis clos instauré en raison du coronavirus, ont fait le tour d’Europe. Et André Villas-Boas craint qu’un tel rassemblement ait lieu le 23 mars prochain aux abords du stade Vélodrome pour le Classique entre l’OM et le PSG…

« Hier à Paris, c’était ridicule »