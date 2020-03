Foot - OM

OM - Malaise : Pierre Ménès annonce la «seule bonne nouvelle» pour l’OM !

Publié le 9 mars 2020 à 4h00 par A.M.

Tenu en échec contre Amiens (2-2) vendredi soir, l’OM peut toutefois se réjouir du retour de Florian Thauvin comme l’explique Pierre Ménès.

Vendredi, l’Olympique de Marseille a connu un deuxième match sans victoire au stade Vélodrome. Après la défaite contre le FC Nantes (1-3), l’OM a été tenu en échec contre Amiens vendredi soir (2-2) après eu deux buts d’avance. A l’issue de la rencontre, André Villas-Boas a même été exclu. Finalement la seule bonne nouvelle pour l’OM c’est le retour à la compétition de Florian Thauvin comme le souligne Pierre Ménès.

Thauvin, la bonne nouvelle de l’OM