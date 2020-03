Foot - OM

OM - Malaise : André Villas-Boas fait une annonce pour Florian Thauvin !

Publié le 7 mars 2020 à 12h00 par A.M.

De retour à la compétition vendredi soir face à Amiens (2-2), Florian Thauvin est apparu en bonne forme, mais il ne sera pas titulaire lors des prochains matches.

Six mois après son entrée en jeu contre l'AS Saint-Etienne, ses seules minutes de la saison, Florian Thauvin a fait son grand retour. Entré en fin de match contre Amiens (2-2), le Champion du monde s'est offert deux occasions durant le quart d'heure de jeu qui lui a été offert. De bon augure pour la fin de saison, mais l'ancien joueur de Newcastle ne retrouvera pas tout de suite sa place de titulaire. En effet, André Villas-Boas ne compte pas prendre de risque avec son joueur et ne devrait pas le faire débuter avant la trêve internationale.

Thauvin titulaire après la trêve internationale ?