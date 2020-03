Foot - OM

OM - Malaise : Florian Thauvin reçoit des messages très forts en interne !

Publié le 6 mars 2020 à 3h30 par A.M.

Alors que Florian Thauvin sera de retour dans le groupe de l'OM pour affronter Amiens vendredi après plusieurs mois d'absence, il est attendu de pied ferme.

« On connaît tous Florian Thauvin, on sait de quoi il est capable. C’est le début de sa reprise avec le groupe et on sent qu’il a des fourmis dans les jambes. Il prend le temps qu’il faut pour revenir à 100% et je suis sûr qu’il va beaucoup nous aider d’ici la fin de la saison ». Il y a quelques Valentin Rongier affichait son impatience à l'idée de retrouver Florian Thauvin. Et cela tombe bien puisque le Champion du monde fera son retour dans le groupe de l'OM vendredi à l'occasion de la réception d'Amiens. Et à en croire Jordan Amavi, Florian Thauvin a hâte de revenir.

Thauvin est attendu de pied ferme